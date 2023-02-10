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10:00, 10 февраля 2023 года

Орловские пожарные начали день с минуты молчания в память об Алексее Сопине

Он погиб девять лет назад, спасая людей из горящего дома.


10 февраля 2014 года на улице Германо вспыхнуло деревянное здание. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, спасатели смогли освободить двоих мужчин из горящего плена.

Чтобы удостовериться, что внутри не осталось людей, в огонь вошли трое пожарных. Спустя пять минут конструкции обрушились, Алексей Сопин остался под завалами.

Имя спасателя внесли в Книгу памяти МЧС России. Сегодня при смене караулов во всех пожарно-спасательных частях региона объявлена минута молчания.

 




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