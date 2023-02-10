УФАС заметило рост цен на зимний дизель в Орле

В январе стоимость дизтопливо выросло лишь в одной из сети заправок.

УФАС Орловской области провело мониторинг цен на дизельное топливо на местных заправках. Оказалось, что в одной из сети АЗС ценник на зимний дизель в январе вырос.



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