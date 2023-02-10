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10:30, 10 февраля 2023 года

В Орле задержали грабителя-сладкоежку

Мужчина стащил в магазине больше сорока плиток шоколада.


В Орле задержан грабитель-сладкоежка, попытавшийся пронести мимо кассы 41 плитку шоколада. Сумма ущерба превысила 5 тысяч рублей.

Продавцы супермаркета в Железнодорожном районе заметили подозрительного покупателя. Внимание на мужчину они обратили не даром, тот попытался вынести в карманах товар на приличную сумму. Пришлось вызывать подмогу: на место происшествия прибыли росгвардейцы. Оказалось, в поле зрения правоохранителей похититель уже попадал. 

Росгвардейцы пресекли противоправные действия 37-летнего орловца, ранее неоднократно привлекаемого к административной ответственности, в том числе за хищения и употребление наркотических веществ без соответствующего назначения врача, - прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.





Ольга СУПОНЕВА
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