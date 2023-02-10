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11:30, 10 февраля 2023 года Мэрия Орла набирает сотрудников Кадровые конкурсы стартуют с 13 февраля.





Администрации Орла требуются сотрудники. С будущего понедельника, 13 февраля, стартуют кадровые конкурсы.



В администрацию Железнодорожного района города нужен начальник отдела административно-технического контроля, главный специалист отдела административно-технического контроля, главный специалист отдела организационной работы и делопроизводства. Также есть вакансия заведующего сектором расчетов по заработной плате отдела бухгалтерского учета и отчетности.



Указанные вакансии формируют кадровый резерв. Обратиться за подробной информацией можно по телефону 25-52-10 (доб. 1310).



Фото: Ольга Супонева (архив)









Ольга СУПОНЕВА





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