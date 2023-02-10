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9:58, 10 февраля 2023 года В Верховском районе пожарные спасли от огня четыре хозпостройки Рядом с ними вспыхнул частный дом.





ГУ МЧС России по Орловской области. Возгорание произошло в деревне Скородное. Когда пожарные приехали на место, частный дом полыхал изнутри почти по всей площади. Об этом сообщили в пресс-службе. Возгорание произошло в деревне Скородное. Когда пожарные приехали на место, частный дом полыхал изнутри почти по всей площади. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС спасли четыре хозяйственные постройки, находившиеся рядом. Причину пожара устанавливают специалисты.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области





Сергей СИЛАЕВ





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