В Верховском районе пожарные спасли от огня четыре хозпостройки

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9:58, 10 февраля 2023 года
В Верховском районе пожарные спасли от огня четыре хозпостройкиРядом с ними вспыхнул частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Возгорание произошло в деревне Скородное. Когда пожарные приехали на место, частный дом полыхал изнутри почти по всей площади.
Пострадавших нет. Сотрудники МЧС спасли четыре хозяйственные постройки, находившиеся рядом. Причину пожара устанавливают специалисты.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Сергей СИЛАЕВ