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12:00, 11 февраля 2023 года Орловец получит деньги за найденное ружье Мужчина сдал оружие в Росгвардию.





Житель Глазуновского район, случайно обнаруживший ружье, получит выплату. Мужчина сдал оружие в Росгвардию.



Обнаружил огнестрел селянин в сарае недавно купленного частного дома. Он решил избавиться от ружья законным путем.



- Правоохранители осмотрели находку и зафиксировали со слов заявителя информацию, что двуствольное ружье шестнадцатого калибра могло принадлежать прежним хозяевам дома. После составления акта технического осмотра и проверки по базе данных на предмет отсутствия данной единицы оружия в розыске, гражданину будет выплачено денежное вознаграждение , — прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.



Сумма вознаграждения - 8 тысяч рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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