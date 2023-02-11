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12:00, 11 февраля 2023 года

Орловец получит деньги за найденное ружье

Мужчина сдал оружие в Росгвардию.


Житель Глазуновского район, случайно обнаруживший ружье, получит выплату. Мужчина сдал оружие в Росгвардию.

Обнаружил огнестрел селянин в сарае недавно купленного частного дома. Он решил избавиться от ружья законным путем.

Правоохранители осмотрели находку и зафиксировали со слов заявителя информацию, что двуствольное ружье шестнадцатого калибра могло принадлежать прежним хозяевам дома. После составления акта технического осмотра и проверки по базе данных на предмет отсутствия данной единицы оружия в розыске, гражданину будет выплачено денежное вознаграждение, — прокомментировали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Сумма вознаграждения - 8 тысяч рублей. 


Ольга СУПОНЕВА
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