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11:00, 10 февраля 2023 года Орловец лишился денег, решив купить дом по выгодной цене Мужчина перевел задаток мошенникам с сайта объявлений.





Житель пригорода Орла лишился денег, решив по выгодной цене купить частный дом. Мужчина увидел на сайте объявлений информацию о выгодной продаже недвижимости, однако стоял за ним не реальный продавец, а мошенники.



Мужчину насторожила цена ниже рыночной. Но он все равно связался с автором объявления.



- "Продавец" заверил покупателя, что ему срочно нужны деньги и поэтому решил реализовать недвижимость по такой низкой цене. Злоумышленник попросил орловца перевести ему задаток, а потом перестал выходить на связь , - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Мошенникам орловец перевел 20 тысяч рублей.





Ольга СУПОНЕВА





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