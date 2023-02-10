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11:00, 10 февраля 2023 года

Орловец лишился денег, решив купить дом по выгодной цене

Мужчина перевел задаток мошенникам с сайта объявлений.


Житель пригорода Орла лишился денег, решив по выгодной цене купить частный дом. Мужчина увидел на сайте объявлений информацию о выгодной продаже недвижимости, однако стоял за ним не реальный продавец, а мошенники.

Мужчину насторожила цена ниже рыночной. Но он все равно связался с автором объявления.

- "Продавец" заверил покупателя, что ему срочно нужны деньги и поэтому решил реализовать недвижимость по такой низкой цене. Злоумышленник попросил орловца перевести ему задаток, а потом перестал выходить на связь, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Мошенникам орловец перевел 20 тысяч рублей. 



Ольга СУПОНЕВА
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