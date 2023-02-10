Орловцы могут узнать больше о малой Родине

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12:00, 10 февраля 2023 года
Орловцы могут узнать больше о малой РодинеНаучные статьи естествоиспытателя Александра Тарачкова собрали в книге.
В середине 19 века Орловская губерния была мало исследована с научной точки зрения. На изучение территории, улучшение ее экономических условий, положил всю недолгую жизнь Александр Степанович Тарачков.
В конце 2022 года произошла самая настоящая краеведческая сенсация. Вышла книга статей Тарачкова. Благодаря стараниям составителя сборника Сергея Недосекина у всех, кто интересуется прошлым Орловщины, появилась возможность познакомиться с некоторыми текстами ученого.
Работы исследователя заложили основу научного изучения среднерусской природы, описанием которой мало кто системно занимался и Тарачков во многом был первооткрывателем. Подробности смотрите в нашем сюжете.
Игорь Свеженцев