Орловцы могут узнать больше о малой Родине

Научные статьи естествоиспытателя Александра Тарачкова собрали в книге.

В середине 19 века Орловская губерния была мало исследована с научной точки зрения. На изучение территории, улучшение ее экономических условий, положил всю недолгую жизнь Александр Степанович Тарачков.

В конце 2022 года произошла самая настоящая краеведческая сенсация. Вышла книга статей Тарачкова. Благодаря стараниям составителя сборника Сергея Недосекина у всех, кто интересуется прошлым Орловщины, появилась возможность познакомиться с некоторыми текстами ученого.



Работы исследователя заложили основу научного изучения среднерусской природы, описанием которой мало кто системно занимался и Тарачков во многом был первооткрывателем. Подробности смотрите в нашем сюжете.