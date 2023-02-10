В Орле поздним вечером 9 февраля на перекрестке возле "Ленты" на Московском шоссе случилось ДТП с пострадавшим. Аварией обернулся неудачный поворот налево.



В УГИБДД рассказали подробности. Двадцатилетний парень на автомобиле марки "

Грейт Волл" поворачивал к гипермаркету и допустил столкновение с легковушкой "Дэу", которая двигалась по Московскому шоссе со стороны Михалицына.





В итоге травмы получил 36-летний водитель "Дэу", обошлось без госпитализации. Как раньше уже писала ГТРК "Орел", указанный участков