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12:30, 10 февраля 2023 года

На перекрестке возле "Ленты" в Орле произошло ДТП с пострадавшим

Молодой водитель на иномарке неудачно повернул налево.

В Орле поздним вечером 9 февраля на перекрестке возле "Ленты" на Московском шоссе случилось ДТП с пострадавшим. Аварией обернулся неудачный поворот налево.

В УГИБДД рассказали подробности. Двадцатилетний парень на автомобиле марки "Грейт Волл" поворачивал к гипермаркету и допустил столкновение с легковушкой "Дэу", которая двигалась по Московскому шоссе со стороны Михалицына.

В итоге травмы получил 36-летний водитель "Дэу", обошлось без госпитализации. Как раньше уже писала ГТРК "Орел", указанный участков признан одним из самых аварийных в Орле. 








Ольга СУПОНЕВА
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