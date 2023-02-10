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13:00, 10 февраля 2023 года

В Орловской области планируют заключить 1 550 соцконтрактов в 2023 году

Из них 571 придется на областную столицу.


Эффективность и популяризацию социального контракта среди жителей областной столицы обсуждали 9 февраля на совещании в городской администрации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2022 году 580 жителей Орла воспользовались мерой поддержки. Из них помощь в поиске работы получили 218 человек, еще 286 заключили контракт для предпринимательской деятельности, 75 горожан оформили меру поддержки для преодоления трудной жизненной ситуации.

В этом году на предоставление государственной социальной помощи в виде социального контракта выделено 300,9 млн рублей: из федерального бюджета — 273, 82 млн рублей (91%), областного бюджета – 27, 08 млн. рублей (9%). Всего в регионе планируется заключить 1 550 соцконтрактов, 571 придется на Орел, - сообщила первый заместитель мэра Ирина Проваленкова.




Сергей СИЛАЕВ
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