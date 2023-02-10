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18:30, 10 февраля 2023 года

На Знаменской заставе под Орлом пройдут богатырские игры

На праздник все желающие приглашаются 12 февраля.


На Знаменской богатырской заставе под Орлом пройдет молодежный праздник в преддверии Сретения Господня. Уже в грядущее воскресенье, 12 февраля, гостей ждут богатырские игры и состязания. 

Начнется воскресный день в 12:00 молебном в храме во имя святого Лазаря Сербского. Затем, до 14 часов, орловцев ждут зрелищные выступления богатырей. Участие в празднике бесплатное.

- В программе Стрельба из лука, метание буздыхана и ножей, кулачные бои, перетягивание каната, бои с щет-мечом и на бревнах, богатырские ходули, бои в детской крепости и игра в снежки, - рассказали в официальной группе Знаменской заставы. 

А в кафе орловцев будет ждать чай из самовара, блины, а также каша из печи. 

Православный праздник Сретения Господня отмечается 15 февраля. 

Фото: vk.com/zzastava


Ольга СУПОНЕВА
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