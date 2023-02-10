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18:30, 10 февраля 2023 года На Знаменской заставе под Орлом пройдут богатырские игры На праздник все желающие приглашаются 12 февраля.





На Знаменской богатырской заставе под Орлом пройдет молодежный праздник в преддверии Сретения Господня. Уже в грядущее воскресенье, 12 февраля, гостей ждут богатырские игры и состязания.



Начнется воскресный день в 12:00 молебном в храме во имя святого Лазаря Сербского. Затем, до 14 часов, орловцев ждут зрелищные выступления богатырей. Участие в празднике бесплатное.



- В программе Стрельба из лука, метание буздыхана и ножей, кулачные бои, перетягивание каната, бои с щет-мечом и на бревнах, богатырские ходули, бои в детской крепости и игра в снежки, - рассказали в официальной группе Знаменской заставы.



А в кафе орловцев будет ждать чай из самовара, блины, а также каша из печи.



Православный праздник Сретения Господня отмечается 15 февраля.



Фото: vk.com/zzastava





Ольга СУПОНЕВА





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