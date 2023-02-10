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19:00, 10 февраля 2023 года На ярмарках Орла продолжат работу палатки "Своих не бросаем" В выходные сюда можно принести вещи, продукты и письма для военнослужащих.





В Орле в эти выходные, 11-12 февраля, продолжат работу палатки "Своих не бросаем". Они расположатся на ярмарках, все желающие могут передать посылки для военных, принимающих участие в спецоперации.



Время работы пунктов приема посылок с 9.00 до 14.00. В субботу палатка расположится на Комсомольской площади, в воскресенье на Приборостроительной.



В мэрии Орла рассказали, что именно можно передать бойцам: продовольствие, особенно лапша б/п, тушенка, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия (печенья, сушки, пряники и т.д.), конфеты, горький шоколад, сгущенка, сигареты; одежду: носки (и х/б, и теплые), нижнее белье, шапки, зимние перчатки, теплые кофты; предметы гигиены, медикаменты, особенно препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства, также принимаются фонари и батарейки.







Ольга СУПОНЕВА





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