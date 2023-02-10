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13:30, 10 февраля 2023 года На ремонт трассы в Дмитровском районе потратят более четверти миллиарда рублей Работы проведут на участке "Комаричи – Упорой".





По информации тг-канала " Телеграммы из Орла" , 263,5 миллиона рублей выделят на реконструкцию трассы "Комаричи – Дмитровск – Девятино – Упорой" в Дмитровском районе Орловской области. С подрядчиком определятся 6 марта, а работы стартуют 1 апреля. Ремонт планируют завершить к концу осени 2023 года.







Сергей СИЛАЕВ





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