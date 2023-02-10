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14:30, 10 февраля 2023 года

На трассе в Орловской области лоб в лоб столкнулись "БМВ" и "Нива"

Водитель отечественного внедорожника госпитализирован с травмами.


В Орловской области 9 февраля произошло серьезное ДТП с участием "БМВ" и "Нивы". Есть пострадавший, которому потребовалась госпитализация.

Как рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД, столкновение учинил тридцатилетний водитель легковой иномарки. Он ехал по дороге "Ливны-Навесное-Грачев" и в районе 18 километра врезался во встречную "Ниву". Сам лихач не пострадал, однако удар был настолько сильный, что второй автомобиль буквально смяло, как жестянку.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, госпитализирован, - пояснили в Госавтоинспекции. 








Ольга СУПОНЕВА
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