Главная » Новости



14:30, 10 февраля 2023 года На трассе в Орловской области лоб в лоб столкнулись "БМВ" и "Нива" Водитель отечественного внедорожника госпитализирован с травмами.





В Орловской области 9 февраля произошло серьезное ДТП с участием "БМВ" и "Нивы". Есть пострадавший, которому потребовалась госпитализация.



Как рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД, столкновение учинил тридцатилетний водитель легковой иномарки. Он ехал по дороге "Ливны-Навесное-Грачев" и в районе 18 километра врезался во встречную "Ниву". Сам лихач не пострадал, однако удар был настолько сильный, что второй автомобиль буквально смяло, как жестянку.



- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, госпитализирован , - пояснили в Госавтоинспекции.

















Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2