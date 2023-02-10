Орловская область вошла в число регионов с дешевыми услугами стоматологов

Удаление зуба под анестезией обойдется в 640 рублей.

Статистику по средним ценам стоматологических услуг региона

тг-канал " Телеграммы из Орла" .

Так, по ценам на удаление зуба под местным обезболиванием регион занимает второе место по стране, на изготовление съемного протеза и коронки – пятое и тринадцатое соответственно. По ценам на лечение кариеса Орловщина занимает 19 место по стране.

За удаленный зуб в среднем придется отдать 640 рублей, за изготовленный протез – 7 870 рублей, за коронку – 3 205 рублей. Лечение кариеса, по статистике, обойдется в 1 868 рублей.



