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12:21, 10 февраля 2023 года В Орле планируют построить новые дома в районе Щепного переулка Объем застройки составит 4 860 квадратных метров.





Постановление подписал мэр областной столицы Юрий Парахин 8 февраля. Оно опубликовано на сайте городской администрации. Территория ограничена улицами МОПРа, Латышских стрелков и переулком Щепной. Предельный срок подготовки документации составит шесть месяцев, а комплексное развитие территории займет десять лет. Для определения подрядчика управление градостроительства Орла проведет открытый конкурс. Согласно документу, аварийные дома и сараи, находящиеся на участке, снесут или реконструируют.



Фото: скриншот постановления администрации города Орла





Сергей СИЛАЕВ





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