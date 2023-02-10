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12:21, 10 февраля 2023 года

В Орле планируют построить новые дома в районе Щепного переулка

Объем застройки составит 4 860 квадратных метров.


Постановление подписал мэр областной столицы Юрий Парахин 8 февраля. Оно опубликовано на сайте городской администрации. Территория ограничена улицами МОПРа, Латышских стрелков и переулком Щепной.

Предельный срок подготовки документации составит шесть месяцев, а комплексное развитие территории займет десять лет. Для определения подрядчика управление градостроительства Орла проведет открытый конкурс.

Согласно документу, аварийные дома и сараи, находящиеся на участке, снесут или реконструируют.

Фото: скриншот постановления администрации города Орла




Сергей СИЛАЕВ
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