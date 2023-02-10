В Орле планируют построить новые дома в районе Щепного переулка

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12:21, 10 февраля 2023 года
В Орле планируют построить новые дома в районе Щепного переулкаОбъем застройки составит 4 860 квадратных метров.
Постановление подписал мэр областной столицы Юрий Парахин 8 февраля. Оно опубликовано на сайте городской администрации. Территория ограничена улицами МОПРа, Латышских стрелков и переулком Щепной.
Предельный срок подготовки документации составит шесть месяцев, а комплексное развитие территории займет десять лет. Для определения подрядчика управление градостроительства Орла проведет открытый конкурс.
Согласно документу, аварийные дома и сараи, находящиеся на участке, снесут или реконструируют.
Фото: скриншот постановления администрации города Орла
Сергей СИЛАЕВ