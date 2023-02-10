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15:00, 10 февраля 2023 года Орловские "единоросы" и неравнодушные жители региона собрали гуманитарный груз для отправки в Луганск В посылку вошли продукты, медикаменты, одежда и спецсредства. Повезут груз на специально купленных для наших бойцов "УАЗиках".





Очередную партию гуманитарного груза от орловцев готовят к отправке в Луганск. Ее собирали общественники, педагоги, школьники и их родители.



В приемную "Единой России" приносили и продолжают приносить одежду, обувь, спальники, а также коробки с едой, медикаментами, инструментами и многим другим.



Груз в столицу ЛНР повезут депутаты областного совета. Часть посылки возьмут на борт новые "УАЗы", также купленные для бойцов. Помимо доставки груза, орловские парламентарии посетят госпиталь и встретятся с Народным Советом ЛНР.





Татьяна Тимохина





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