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15:00, 10 февраля 2023 года
Орловские "единоросы" и неравнодушные жители региона собрали гуманитарный груз для отправки в ЛуганскВ посылку вошли продукты, медикаменты, одежда и спецсредства. Повезут груз на специально купленных для наших бойцов "УАЗиках".
Очередную партию гуманитарного груза от орловцев готовят к отправке в Луганск. Ее собирали общественники, педагоги, школьники и их родители.
В приемную "Единой России" приносили и продолжают приносить одежду, обувь, спальники, а также коробки с едой, медикаментами, инструментами и многим другим.
Груз в столицу ЛНР повезут депутаты областного совета. Часть посылки возьмут на борт новые "УАЗы", также купленные для бойцов. Помимо доставки груза, орловские парламентарии посетят госпиталь и встретятся с Народным Советом ЛНР.
Татьяна Тимохина