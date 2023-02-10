Главная » Новости



14:15, 10 февраля 2023 года В Орле при пожаре в переулке Прокуровском погиб мужчина Возгорание произошло утром.





Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Сообщение на пульт пожарных пришло около 08.50 утра. На момент прибытия спасателей дом горел изнутри по всей площади.



Пожар был потушен за семь минут. Во время разбора конструкций сотрудники МЧС обнаружили погибшего мужчину 57 лет. Эксперты устанавливают причину произошедшего.





Вести-Орёл





Новости СМИ2