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20:00, 10 февраля 2023 года Пилоты бывшего орловского авиаотряда поделились воспоминаниями о работе Летчики надеются, что обновленный аэропорт "Южный" введут в строй и Орел снова "полетит".





В феврале гражданская авиация России отметила вековой юбилей со дня создания. В Орле был свой авиаотряд – 236-й.



В аэропорт "Южный" летчики перебрались в 1980 году. Попасть в отряд было непросто – очень высокая конкуренция. Пилоты летали в районные центры, брали на борт пассажиров, почту. Доставляли в Орел пациентов. С развалом СССР летного времени поубавилось. Затем аэропорт и вовсе закрыли на консервацию.



Теперь аэропорт получит вторую жизнь. Тема восстановления воздушной гавани уже перешла из стадии обсуждения в стадию проектирования. Первые рейсы планируется начать уже в 2024-м году.





Ирина Костина





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