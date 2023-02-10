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15:30, 10 февраля 2023 года

Первый обманутый дольщик из Нарышкино получил выплату

Он обратился в фонд с заявлением в конце января 2023 года.


О старте выплат сообщил департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Ранее 50 человек вложились в квартиры на улице Садовой, 10б в пгт. Нарышкино Урицкого района, но жилье так и не получили.

Подать заявление на возмещение дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, пом. 23, - уточнили в профильном департаменте.




Сергей СИЛАЕВ
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