Первый обманутый дольщик из Нарышкино получил выплату

Он обратился в фонд с заявлением в конце января 2023 года.

О старте выплат

сообщил

департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Ранее 50 человек вложились в квартиры на улице Садовой, 10б в пгт. Нарышкино Урицкого района, но жилье так и не получили.

– Подать заявление на возмещение дольщики могут через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий или почтовой службой на адрес: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 5, пом. 23, - уточнили в профильном департаменте.