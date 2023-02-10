До мэра Орла Парахина достучаться теперь можно во всех соцсетях

|Главная » Новости
16:00, 10 февраля 2023 года
До мэра Орла Парахина достучаться теперь можно во всех соцсетяхГлава города открыл странички на всех популярных платформах.
Мэр Орла Юрий Парахин завел себе страничку в "Одноклассниках". Теперь рассказать главе города о проблемах или поблагодарить за работу можно на всех популярных платформах.
- Везде открыты личные сообщения и комментарии, пишите по всем вопросам, касающимся жизни и развития города Орла. Всегда рад, - обратился Парахин к горожанам.
Итак, достучаться до мэра можно по следующим ссылкам:
Вконтакте: https://vk.com/parakhin_yuri
Одноклассники: https://ok.ru/profile/583202422104
Телеграм: https://t.me/parakhin_yuri/898
Ольга СУПОНЕВА