До мэра Орла Парахина достучаться теперь можно во всех соцсетях

Глава города открыл странички на всех популярных платформах.

Мэр Орла Юрий Парахин завел себе страничку в "Одноклассниках". Теперь рассказать главе города о проблемах или поблагодарить за работу можно на всех популярных платформах.

- Везде открыты личные сообщения и комментарии, пишите по всем вопросам, касающимся жизни и развития города Орла. Всегда рад, - обратился Парахин к горожанам.

Итак, достучаться до мэра можно по следующим ссылкам:

Вконтакте: https://vk.com/parakhin_yuri

Одноклассники: https://ok.ru/profile/583202422104

Телеграм: https://t.me/parakhin_yuri/898