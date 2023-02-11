В Орле наркодилер прятал закладки в дачном товариществе

Полицейские задержали с поличным торговца марихуаной.

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в Орле задержан дилер, раскладывавший по тайникам закладки с запрещенным веществом. Местом для торговли наркотиками он выбрал дачный поселок.

На момент задержания у мужчины было несколько свертков с "товаром". Экспертиза показала, что сбывал тот марихуану. Вес изъятого наркотика составил порядка 9 граммов. По закону, это тянет на 3 часть 228 статьи УК РФ, срок в тюрьме может составить от 8 до 15 лет. Заведено уголовное дело, сейчас наркоторговец задержан.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области