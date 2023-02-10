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16:00, 10 февраля 2023 года Коротко о главном "Вести-Орел" в 14:30 на телеканале "Россия".





- Пилоты бывшего орловского авиаотряда поделились воспоминаниями о работе.



- Орловские "единоросы" и неравнодушные жители региона собрали гуманитарный груз для отправки в Луганск.



- Орловцы могут узнать больше о малой Родине. Научные статьи естествоиспытателя Александра Тарачкова собрали в книге.



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Орловское Информбюро





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