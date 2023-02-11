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17:00, 11 февраля 2023 года Под Мценском обнаружено 260 гектаров заброшенных полей Земли сельскохозяйственного назначения заросли кустами и сорняками.





Специалисты Россельхознадзора обнаружили в Мценском районе 260 гектаров сельскохозяйственных земель, заросших кустарником и сорными растениями. Владельцу выдано предостережение. Речь идет о территориях в Подмокринском и Высокинском сельских поселениях. 16 земельных участков оказались запущены. - Согласно статье 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации, - прокомментировали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской области. Фирма ООО "Виннер" получила от ведомства предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.





Ольга СУПОНЕВА





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