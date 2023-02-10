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16:30, 10 февраля 2023 года В 2023 году откроется обновленный фельдшерский пункт в деревне Мелынь Капремонт начался в прошлом году.





В деревне Мелынь Мценского района Орловской области продолжается капремонт фельдшерско-акушерского пункта. Его планируется завершить в 2023-м году. Будут обновлены кровля, фасад и внутренние помещения ФАПа. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение", – сообщает региональный информационный портал.



Также в Мценском районе предстоит капремонт ФАПа в деревне Жилино. Сейчас готовится проектно-сметная документация, а ремонт планируется провести в 2024-м году.





Орловское Информбюро





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