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17:00, 10 февраля 2023 года

Житель Орла отправится на шесть лет в колонию за угрозы и причинение тяжкого вреда здоровью

Он совершил преступления в Заводском районе города.


Следственные органы собрали доказательства против 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в двух преступлениях: угроза причинением тяжкого вреда здоровью, причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие и суд установили, что в январе 2022 года орловец находился в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов Заводского района. Во время ссоры с 46-летней знакомой он взял бензин, облил женщину и угрожал ее поджечь.

В конце февраля 2022 года мужчина продолжил свои преступные действия и в ходе ссоры с той же знакомой в квартире дома облил одежду и голову женщины бензином и поджег их. В результате преступных действий обвиняемого потерпевшей получены термические ожоги лица, головы, тела и конечностей, причинившие ей особые физические страдания и тяжкий вред ее здоровью, а также обезображивание лица, - сообщили в ведомстве.

Суд назначил местному жителю отбывание наказания в колонии общего режима на срок шесть лет и один месяц. Приговор еще не вступил в законную силу.




Сергей СИЛАЕВ
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