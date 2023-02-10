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15:10, 10 февраля 2023 года

В Орловской области почти полторы тысячи медработников получили специальную выплату

Соцфонд перечислил 11 миллионов рублей.


Почти полторы тысячи медиков из Орловской области получили специальные социальные выплаты. Всего Соцфонд перечислил работникам здравоохранения 11 миллионов рублей.                       

Об этом рассказали в пресс-службе ОСФР по Орловской области. Речь идет о выплатах, медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Сумма такой стимулирующей поддержки составляет от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.

1437 человек из Орловской области уже получили выплату.

 




Ольга СУПОНЕВА
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