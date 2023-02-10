В Орловской области инспектор технадзора отправится в колонию за получение взяток

Его лишили свободы на три года и шесть месяцев.

СУ СК РФ по Орловской области. Государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и других видов техники признан виновным в совершении девятнадцати коррупционных преступлений. Это получение взяток, злоупотребление и превышение должностными полномочиями. Об этом сообщили

Следствие и суд установили, что мужчина с апреля 2020 года по апрель 2021 года получил через посредников от восьми человек взятки на общую сумму более 160 тысяч рублей. За эти деньги он поставил на учет технику и выдал документы без проведения осмотра.

– Кроме того, в декабре 2020 года инспектор при отсутствии заявления о предоставлении государственной услуги по регистрации трактора, по просьбе своего знакомого произвел государственную регистрацию трактора, достоверно зная, что данный трактор фактически не существует в действительности, - сообщили в ведомстве.

В итоге жителю орловцу означили наказание в виде лишения свободы сроком три года и шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.