В горпарке Орла продолжается ремонт здания Кванториума

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9:00, 12 февраля 2023 года
В горпарке Орла продолжается ремонт здания КванториумаПо плану, свои двери он распахнет в августе 2023.
В Орле продолжается ремонт здания Кванториума. Как продвигаются работы, рассказал региональный департамент строительства и дорожного хозяйства.
Кванториум расположится в детском парке, в здании круглой формы, известном орловцам как "Колизей" - раньше здесь находился одноименный ночной клуб. Теперь же пустующей долгое время постройке нашли достойное применение.
Подрядчик ООО "Стройкомплект" выполняет работы согласно графику, завершение работ запланировано на август 2023 года.
- Только за январь принято выполненных работ почти на 10 миллионов рублей. Общая стоимость объекта составляет 68 046 900 рублей, - прокомментировали в профильном департаменте.
Фото: vk.com/depdor57
Ольга СУПОНЕВА