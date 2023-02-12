В горпарке Орла продолжается ремонт здания Кванториума

По плану, свои двери он распахнет в августе 2023.

В Орле продолжается ремонт здания Кванториума. Как продвигаются работы, рассказал региональный департамент строительства и дорожного хозяйства.





Кванториум расположится в детском парке, в здании круглой формы, известном орловцам как "Колизей" - раньше здесь находился одноименный ночной клуб. Теперь же пустующей долгое время постройке нашли достойное применение.

Подрядчик ООО "Стройкомплект" выполняет работы согласно графику, завершение работ запланировано на август 2023 года.



