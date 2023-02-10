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19:30, 10 февраля 2023 года Орловская прокуратура подвела итоги годовой работы Ведомство провело расширенное заседание коллегии.





10 февраля состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Орловской области. В ведомстве подвели итоги работы за 2022-й год.



В минувшем году органами прокуратуры зафиксировано 70 тысяч нарушений. Было внесено почти 27 тысяч актов реагирования. 16 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. После проведенных прокурорских проверок возбуждено 266 уголовных дел.



Ежедневный прокурорский мониторинг проводился также в сфере лекарственного обеспечения орловцев. За прошлый год в результате принятых мер было обслужено более 400 тысяч рецептов на сумму свыше 800 миллионов рублей. Продолжается поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также их семей.





Екатерина Габова





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