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17:10, 10 февраля 2023 года Баскетбол, брейкинг, "Лыжня России". Предстоящие выходные на Орловщине насыщены спортом Традиционный анонс спортивных событий от корреспондента ГТРК "Орел" Анастасии Дороховой.





Баскетболистки Орловского государственного университета ждут болельщиков на домашние матчи элитного дивизиона Ассоциации студенческого баскетбола. Матчи пройдут в субботу и воскресенье на площадке спорткомплекса ОГУ по адресу: ул. Скворцова, 5. 11 февраля в 18:00 наша команда выйдет на площадку против девушек из Краснодара. 12 февраля в 10:30 начнется встреча с девушками из Тюмени. Вход для болельщиков свободный.



11 февраля в Орле состоится Первенство области по брейкингу. Соревнования имеют закрытый статус – за награды будут бороться представители только нашего региона. Всех участников разделят на пять возрастных категорий. Отдельно состоится битва танцевальных команд. Соревнования состоятся в спортивном комплексе на Кромском шоссе,4. Начало – в 10:00. Вход для болельщиков свободный.



Также 11 февраля в 18:00 в Калининграде состоится матч между сборной Студенческой хоккейной лиги и командой, составленной из игроков Первенства молодежной хоккейной лиги. В состав сборной СХЛ вошли два хоккеиста команды ОГУ – Павел Гришин и Павел Свинцов. В тренерском штабе – наставник орловцев Геннадий Скиба. Посмотреть матч можно в социальных сетях нашей команды.



А вот "Лыжни России" в эти выходные в Орле не будет. Для нее выпало слишком мало снега. Старты в областной столице перенесены на 18 февраля. Впрочем, в ряде муниципалитетов Орловщины соревнования состоятся в положенное время.









Анастасия Дорохова





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