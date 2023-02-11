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18:00, 11 февраля 2023 года В академическом театре Тургенева Орла стартует новый проект для юных зрителей Спектакли рассчитаны на малышей от полутора до пяти лет.





Цикл интерактивных спектаклей " Развивайка" включает в себя истории для самых маленьких зрителей. Юных орловцев познакомят с временами года, правилами дорожного движения, птицами. Обучающие сказки нацелены на ребятишек от полутора до пяти лет. (0+)





Эва Стасюлевич





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