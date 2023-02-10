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20:30, 10 февраля 2023 года Орловская публика услышала рэп и рок в исполнении артистов Брянского драмтеатра За три дня коллектив из соседнего региона показал в Орле три взрослых спектакля и один детский.





В Орле завершились гастроли Брянского драматического театра. За несколько дней публике представили драму, две комедии и детский спектакль.



Финальный спектакль "Любовь в стиле барокко" стал яркой точкой, в том числе и музыкальной. Со сцены прозвучал и рэп, и рок. Подробнее – в сюжете Эвы Стасюлевич.





Эва Стасюлевич





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