Орловец отпинал чужой автомобиль до уголовного дела

Горожанин будет отвечать перед судом за умышленную порчу чужого имущества.

В Орле полиция возбудила уголовное дело об умышленной порче чужого имущества. В качестве подозреваемого - местный житель, который повредил автомобиль.

Под раздачу попала легковушка "Заз", принадлежащая орловчанке. Она рассказали полицейским, что неизвестный ударил машину ногой, из-за этого появилась сильная вмятина на крыле. Эксперты оценили ущерб почти в 30 тысяч рублей. Участковому удалось задержать орловца.

- Личность предполагаемого подозреваемого установлена. Им оказался житель Орловского муниципального округа 36 лет. Его допросили в качестве подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец под подпиской о невыезде. По закону, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.