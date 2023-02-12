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10:00, 12 февраля 2023 года

Орловец отпинал чужой автомобиль до уголовного дела

Горожанин будет отвечать перед судом за умышленную порчу чужого имущества.


В Орле полиция возбудила уголовное дело об умышленной порче чужого имущества. В качестве подозреваемого - местный житель, который повредил автомобиль.  

Под раздачу попала легковушка "Заз", принадлежащая орловчанке. Она рассказали полицейским, что неизвестный ударил машину ногой, из-за этого появилась сильная вмятина на крыле. Эксперты оценили ущерб почти в 30 тысяч рублей. Участковому удалось задержать орловца.

- Личность предполагаемого подозреваемого установлена. Им оказался житель Орловского муниципального округа 36 лет. Его допросили в качестве подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

 

Сейчас орловец под подпиской о невыезде. По закону, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.




Ольга СУПОНЕВА
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