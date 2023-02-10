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17:06, 10 февраля 2023 года

Житель Орла отправится на восемь лет в колонию за смертельное избиение

Местный житель будет отбывать наказание в исправительном учреждении строгого режима.


Доказательства собирал следственный комитет. Жителя Орла признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Следствие и суд установили, что 17 июня 2022 года мужчина пришел в один из городских баров за спиртным со своими знакомыми. После покупки он вступил в конфликт с одним из покупателей и избил его руками и ногами. Полученные потерпевшим травмы были несовместимы с жизнью.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщил официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин.




Сергей СИЛАЕВ
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