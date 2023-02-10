Для учителей предложили ввести бесплатную магистратуру

В Госдуме считают, что педагоги должны иметь возможность постоянно повышать свою квалификацию за счет бюджета.

В рамках реализации Стратегии молодёжной политики в Российской Федерации государство продолжает расширять комплекс мер поддержки молодого поколения. В Госдуме выступили с инициативой ввести особые условия для обучения по педагогическим специальностям. Авторы законопроекта – члены фракции "Новые люди" – считают, что педагоги должны иметь возможность учиться в вузах по программам магистратуры бесплатно.





Чтобы претендовать на право бесплатного обучения, нужно соответствовать двум обязательным требованиям. Поступить в магистратуру за счет бюджета могут:

• педагоги, которые имеют диплом бакалавра по педагогическим направлениям подготовки;

• педагоги, имеющие рабочий стаж по специальности не менее пяти лет.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт 2 Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – уточняется, что пройти обучение бесплатно можно будет только по программам, которые соответствуют ранее полученной специальности. Авторы проекта уверены, что эта мера позволит повысить качество подготовки педагогов в России, обеспечить учителям непрерывное образование.



Это необходимо для достижения национальных целей и стратегических задач страны. Ранее эксперты Министерства науки и высшего образования представили результаты своего ежегодного мониторинга качества приёма в вузы. Так, направление "Педагогическое образование" вошло в топ-3 по количеству зачисленных на первый курс абитуриентов в 2022 году. На специальности, связанные с педагогикой, поступили более 40 тысяч человек. В целом, по сравнению с прошлым годом, средний балл зачисленных на первый курс не изменился:

• на бюджете – 70,3 балла,

• на платном – 65,5 баллов.

Также недавно карьерная платформа Changellenge выяснила, где хотят работать российские студенты. Результаты опроса показали, сфера образования оказалась на четвертом месте списка – здесь хочет строить карьеру и развиваться каждый третий студент (27%). Авторы исследования отметили, что сфера образования становится более привлекательной для молодежи. По сравнению с прошлым годом она поднялась в рейтинге на целых две позиции.