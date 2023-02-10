Яблоневый сад в Советском районе Орла получил вторую жизнь

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18:00, 10 февраля 2023 года
Яблоневый сад в Советском районе Орла получил вторую жизньНа улице Цветаева расчистили сорняки и кронировали деревья.
По информации пресс-службы городской администрации, второй этап мероприятий в саду на улице Цветаева завершился 9 февраля. Городские власти ранее пришли к единому мнению сохранения деревьев, которые стали родными для нескольких поколений орловцев.
– Привлекая специалистов, работающих с культурными, плодовыми породами, мы разработали план мероприятий по сохранению деревьев. Это была вырубка сорных кустарников вокруг стволов, грамотное кронирование порядка 70-ти деревьев, очистка территории от бытового мусора. Невооруженным глазом видно, как преобразился участок, - отметил начальник теруправления Мераб Дохнадзе.
Фото: прессс-служба городской администрации
Сергей СИЛАЕВ