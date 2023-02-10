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18:15, 10 февраля 2023 года Орловская область получит 215 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры Постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.





По информации тг-канала " Телеграммы из Орла", федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в туристических местах.

, федеральные средства помогут создать единое архитектурно-культурное пространство в туристических местах.

Выделенные средства позволят объединить главные достопримечательности, провести благоустройство и внедрить навигацию. Документ подписан 9 февраля 2023 года.





Сергей СИЛАЕВ





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