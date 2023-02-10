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21:00, 10 февраля 2023 года Неравнодушные орловцы спасли жизнь сбитой собаке Животное попало под машину на улице Раздольной.





Сострадание, доброта и жалость пешеходов помогли спасти жизнь собаке, сбитой на улице Раздольной. Местные жители связались с волонтерами и помогли животному добраться до клиники.



При осмотре выяснилось, что у собаки патологическая подвижность суставов. Целостность позвоночника сохранена, но имелся вывих тазобедренного сустава, перелом таза и перелом бедренной кости.



Собака теперь всего боится. Сотрудников клиники к себе не подпускает. Ветеринары верят, что в будущем их новая подопечная пойдет на контакт с персоналом.



До аварии собака с удовольствием играла с детьми и прохожими. После лечения ее отправят на передержку к волонтерам, которые будут пытаться найти для нее дом.





Маргарита Сиротинина





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