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21:05, 10 февраля 2023 года Жители Болхова обеспокоены состоянием двух городских переправ Земляной и Деевский мосты нуждаются в ремонте.





Земляной мост – центральный в Болхове. Он ведет на главную улицу – к Спасо-Преображенскому собору и саду-городку. Левая часть моста в негодность приходить стала год назад. На тротуаре частично нет асфальта, стойки покосило. Другая часть переправы тоже не идеальна. Наглядный пример – герб города, который разорвало на две части.



Деевский мост тоже далек от удовлетворительного состояния. Строительная техника сюда не заходила больше четверти века. В администрации города о проблемах знают. В январе был заключен муниципальный контракт, в рамках которого переправу обследуют и выдадут заключение. Его должны подготовить к концу весны. На основании документа примут решение о необходимых работах.





Юлия Опанасюк





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