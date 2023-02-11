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11:40, 11 февраля 2023 года

Орловцам рассказали, на какие выплаты могут рассчитывать опекунские и приемные семьи

Департамент соцзащиты проинформировал о мерах господдержки.


В департаменте соцзащиты Орловской области рассказали, на какие меры поддержки могут рассчитывать опекунские и приемные семьи. Господдержка включает в себя ряд выплат.

Каждый месяц на ребенка выплачивается пособие в размере 6 685 рублей. Кроме того, приемные родители за принятого в семью ребенка получают 4 494 рубля в месяц и 6 741 рубль, в случае, если у ребенка есть инвалидность. Каждый год выплаты индексируются.

Также осуществляется выплата единовременного пособия в сумме 50 тысяч рублей при усыновлении ребенка (финансируется из бюджета области), выплата областного материнского капитала при усыновлении третьего ребенка в размере 135 789 рублей.

- В 2022 году из областного бюджета на эти цели израсходовано 152 млн 765 тыс. 372 рублей. В 2023 году предусмотрено 173 млн 520 тыс. рублей, - сообщил областной департамент соцзащиты. 




Ольга СУПОНЕВА
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