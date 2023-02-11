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12:15, 11 февраля 2023 года Ко Дню защитника Отечества в Орле пройдет акция "Мы вместе" Ее объявил Семейный МФЦ.





Семейный МФЦ Орла объявил о проведении акции "Мы вместе". Она пройдет в преддверии Дня защитника Отечества.



Суть в том, что родители вместе с детьми могут сделать открытку для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, написать слова поддержки для бойцов. Все созданные детскими руками открытки будут переданы на передовую.



- Открытки принимаются с 10 по 17 февраля по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д.102А, - сообщили в Семейном МФЦ Орла.









Ольга СУПОНЕВА





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