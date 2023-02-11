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12:30, 11 февраля 2023 года

Жителям Орла начали приходить первые штрафы за непристегнутый ремень

С 10 февраля система фотофиксации подлавливает водителей и пассажиров-нарушителей.


Орловские автолюбители начали получать первые штрафы за непристегнутый ремень. С 10 февраля в областном центре начала работу система фотофиксации нарушений.

Ранее "Орелтранссигнал" совместно с УГИБДД использовал систему в тестовом режиме. Теперь же нарушителям придется раскошелиться на штраф. 

- Как при отсутствии ремня у управляющего транспортным средством водителя, так и в случае перевозки не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, вынесение постановлений сотрудниками ГИБДД будет осуществляться в отношении собственника транспортного средства, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства. 

Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 12.6 КоАП РФ.

Фото: Ольга Супонева


Ольга СУПОНЕВА
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