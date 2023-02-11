Главная » Новости



12:30, 11 февраля 2023 года Жителям Орла начали приходить первые штрафы за непристегнутый ремень С 10 февраля система фотофиксации подлавливает водителей и пассажиров-нарушителей.





Орловские автолюбители начали получать первые штрафы за непристегнутый ремень. С 10 февраля в областном центре начала работу система фотофиксации нарушений.



Ранее "Орелтранссигнал" совместно с УГИБДД использовал систему в тестовом режиме. Теперь же нарушителям придется раскошелиться на штраф.



- К ак при отсутствии ремня у управляющего транспортным средством водителя, так и в случае перевозки не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров, вынесение постановлений сотрудниками ГИБДД будет осуществляться в отношении собственника транспортного средства, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.



Ответственность за указанное нарушение предусмотрена статьей 12.6 КоАП РФ.



Фото: Ольга Супонева





Ольга СУПОНЕВА





Новости СМИ2