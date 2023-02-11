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12:35, 11 февраля 2023 года

В Болхове проходит Фестиваль гречневой каши

Гости сюда съехались из разных уголков Орловщины и России.


Сегодня, 11 февраля, в старинном орловском городе Болхове проходит Фестиваль гречневой каши. Он собрал множество гостей как из разных уголков региона, так и из других точек нашей страны. 

Например, вот эта замечательная семья на фото ниже прибыла из Башкирии. Приехали они специально, чтобы посетить уникальный фестиваль.

Он проходит  уже в четвертый раз по инициативе самих жителей. Угощений полно: только гречки с мясом наварили в казане 170 килограмм! А еще гречневый суп на полевой кухне и множество разных блюд от хозяек и профессиональных поваров. 

Подробнее о самобытном фестивале скоро в эфире ГТРК "Орел". 







Татьяна Тимохина
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