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12:35, 11 февраля 2023 года В Болхове проходит Фестиваль гречневой каши Гости сюда съехались из разных уголков Орловщины и России.









Например, вот эта замечательная семья на фото ниже прибыла из Башкирии. Приехали они специально, чтобы посетить уникальный фестиваль.



Он проходит уже в четвертый раз по инициативе самих жителей. Угощений полно: только гречки с мясом наварили в казане 170 килограмм! А еще гречневый суп на полевой кухне и множество разных блюд от хозяек и профессиональных поваров.



Подробнее о самобытном фестивале скоро в эфире ГТРК "Орел".







Сегодня, 11 февраля, в старинном орловском городе Болхове проходит Фестиваль гречневой каши. Он собрал множество гостей как из разных уголков региона, так и из других точек нашей страны.Например, вот эта замечательная семья на фото ниже прибыла из Башкирии. Приехали они специально, чтобы посетить уникальный фестиваль.Он проходит уже в четвертый раз по инициативе самих жителей. Угощений полно: только гречки с мясом наварили в казане 170 килограмм! А еще гречневый суп на полевой кухне и множество разных блюд от хозяек и профессиональных поваров.Подробнее о самобытном фестивале скоро в эфире ГТРК "Орел".







Татьяна Тимохина





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