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21:30, 11 февраля 2023 года Орловский губернатор Андрей Клычков добрался до наших бойцов под Херсон Военнослужащим, выполняющим служебный долг на передовой, передали большую посылку с родины.











Вес посылки составил 6 тонн. Туда вошли ноутбуки, тепловизоры, печи, генераторы, другой инструмент, одежда обувь, продукты, сигареты, лекарства и многое другое. По словам главы Орловщины, дорога выдалась крайне непростой, но важно было передать груз, собранный неравнодушными орловцами, волонтерами, родственниками военных.





- Каждый раз, приезжая на точки дислокации, попадаешь в другую реальность, от мирной жизни остаются лишь воспоминания. Вместо городского шума здесь слышны взрывы и минометные обстрелы, жилье заменили блиндажи и окопы. Но эта реальность рождает настоящих героев и крепкое боевое братство. Патриотов, которые в трудное для страны время взялись за самое сложное – встали на защиту своей земли. Вдали от родного дома, без сна и отдыха сегодня они успешно противостоят злу, - отметил Андрей Клычков.



Он пожелал всем бойцам вернуться домой.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков добрался на передовую, в зону военной специальной операции под Херсон. Глава области поучаствовал в передаче крупной партии гуманитарного груза российским, в том числе и орловским, бойцам. Фотоснимками и впечатлениями от этой встречи губернатор поделился в социальных сетях.Вес посылки составил 6 тонн. Туда вошли ноутбуки, тепловизоры, печи, генераторы, другой инструмент, одежда обувь, продукты, сигареты, лекарства и многое другое. По словам главы Орловщины, дорога выдалась крайне непростой, но важно было передать груз, собранный неравнодушными орловцами, волонтерами, родственниками военных.- Каждый раз, приезжая на точки дислокации, попадаешь в другую реальность, от мирной жизни остаются лишь воспоминания. Вместо городского шума здесь слышны взрывы и минометные обстрелы, жилье заменили блиндажи и окопы. Но эта реальность рождает настоящих героев и крепкое боевое братство. Патриотов, которые в трудное для страны время взялись за самое сложное – встали на защиту своей земли. Вдали от родного дома, без сна и отдыха сегодня они успешно противостоят злу, - отметил Андрей Клычков.Он пожелал всем бойцам вернуться домой.

Фото: Андрей Клычков











Ольга СУПОНЕВА





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