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21:47, 11 февраля 2023 года Циклон "Роберт" накроет Орловскую область В ночь на 12 февраля в регионе ожидается сильный снегопад.





До Орловской области добрался циклон "Роберт". Он уже прошелся по Ленинградской области, накрыл Москву, а теперь обещает обильные осадки и здесь. По прогнозам синоптиков, всю ночь с 11 на 12 февраля будет сыпать снег и дуть сильный ветер.



Как сообщает Росгидрометцентр, в ближайшие часы в Орле ожидается температура -5..-3 градуса, сильный северо-западный ветер. Ночной снегопад днем в воскресенье сменится небольшими осадками и переменной облачностью. Атмосферное давление ожидается ниже нормы, 745 мм рт.ст.









Ольга СУПОНЕВА





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