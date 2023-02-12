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10:23, 12 февраля 2023 года На дороге под Орлом фура вылетела в кювет Водитель большегруза "МАЗ" не справился с управлением.





На дороге под Орлом 12 февраля в кювете очутился большегрузный автомобиль. Водитель не справился с управлением.



ДТП случилось в Мценском районе утром, в восьмом часу. Известно, что водитель "МАЗа" не совладал с управлением большегрузом и машина вылетела с проезжей части в кювет.



- Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.



Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.





Ольга СУПОНЕВА





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