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11:00, 12 февраля 2023 года В Болхове бывший стадион превратят в "Болховкин луг" На благоустройство общественного пространства выделено 70 миллионов рублей.





В городе Болхове Орловской области в скором времени появится новое общественное пространство. В зону отдыха и времяпрепровождения превратится бывший стадион педагогического училища: он станет "Болховкиным лугом".



Благоустройство стало возможным благодаря победе в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Обойдутся работы в 70 миллионов рублей.



"Болховкин луг" после обустройства включит в себя семь зон отдыха. Здесь появится деревянная смотровая площадка, детские и спортивные площадки, тротуары и экотропа. Будет также возможность покататься на скейтбордах, велосипедах и приготовить барбекю, сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".











Ольга СУПОНЕВА





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