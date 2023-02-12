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16:00, 12 февраля 2023 года

В школе №3 Болхова отремонтируют спортивный зал

В рамках национального проекта "Образование".


В школе №3 города Болхова обновят спортивный зал. Ремонт грядет в рамках нацпроекта "Образование".

Уже определен подрядчик, цена контракта составляет 848 тысяч рублей. Строители выкрасят спортивный зал, заменят окна на пластиковые. Ремонт состоится летом, сообщает местное издание "Болховские куранты". 

Кроме того школа закупит новые лыжи и баскетбольные мячи. А в планах и ремонт открытой спортивной площадки, уже подготовлены проект и смета. 

Фото из архива



Ольга СУПОНЕВА
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