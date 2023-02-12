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17:00, 12 февраля 2023 года

В Колпнянском районе с 1 апреля начнется дорожный ремонт

В 2023 году здесь планируется привести в порядок несколько участков.


На ремонт дорог в Колпнянском районе направлено будет больше 15 миллионов рублей. Работы стартуют с 1 апреля.

К настоящему моменту на все объекты уже найдены подрядные фирмы. Так, в порядок предстоит привести участок улицы Заводской в районном центре, отрезок полотна по улице 13-й Армии. В деревне Карташовка запланирован капитальный ремонт двух участков сельской дороги. 

За счет средств Дорожного фонда Колпнянского района в поселке капитально отремонтируют участок по 1-му Октябрьскому переулку. Также в планах привести в порядок дорогу от съезда с трассы «Дросково – Колпны» до дома деревни Хорошевки, сообщает районное издание "За изобилие". 

Фото из архива




Ольга СУПОНЕВА
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